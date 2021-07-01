Гражданам ЕC грозит статус нелегалов в Великобритании

Тысячи граждан Евросоюза, живущие в Великобритании, теперь могут стать нелегалами. В четверг истекает срок регистрации миграционных документов для иностранцев, чей правовой статус зависел от членства Соединенного Королевства в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Столкнувшиеся с последствиями "брексита" европейцы жалуются на бюрократию и неопределённость. Это особенно тревожно время для тех, кто уже давно переехал в Великобританию. Как, например, для гражданки Франции Вероник Дельфорж:

"Я живу здесь уже 26 лет - это же должно что-то значить? Неужели я должна кому-то доказывать, что по сути я британка? Француженка я только на бумаге. Я живу здесь уже 26 лет - это большая часть моей жизни".

По данным правительства, заявления на урегулирование статуса в Великобритании подали более 5,5 млн. граждан ЕС. Активисты опасаются, что многие не зарегистрируются в срок или получат отказы.

"К нам часто обращаются люди в сложной ситуации, например, пожилые жители Великобритании, которые просто не знали, что им надо было подавать заявление - ведь они живут здесь так давно. Мы часто общаемся с родителями, которые думают, что их статус распространяется и на детей, - а ведь на каждого ребёнка надо подавать отдельное заявление", - заявила Лара Паризотто, активистка движения "3 миллиона".

Ужесточение миграционного законодательства было одним из главных требований сторонников "брексита". Европейцы, которые не подадут документы в срок, останутся без права на работу и учёбу, будет ограничен их доступ к медицинской помощи, а кому-то и вовсе грозит депортация.