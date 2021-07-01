https://news.day.az/world/1357587.html В Турции выросли тарифы на электроэнергию
В Турции выросли тарифы на электроэнергию
В Турции тарифы на электроэнергию выросли на 15 процентов для населения и коммерческих предприятий и объектов, сообщает Day.Az со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).
Указанные абоненты будут платить с первого июля 91,56 турецкой лиры за 100 киловатт-часов электроэнергии.
Тарифы выросли в связи с увеличением затрат на производство электроэнергии.
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