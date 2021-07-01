О премьер-министре Италии Марио Драги в эфире Михаила Гусмана на радио "Эхо Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "49 минут", которая транслируется на Youtube-канале "Эхо Москвы".

Передача была посвящена премьер-министру Италии Марио Драги.

Day.Az представляет полную видеозапись передачи.