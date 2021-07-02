Дональд Трамп собирается участвовать в следующих выборах

Бывший президент США Дональд Трамп уже принял решение о том, будет ли он участвовать в предстоящих в 2024 году в США выборах главы государства.

Как передает Day.Az, с таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналиста о том, принял ли он решение на этот счет, Трамп ответил: "Да". Он не привел каких-либо подробностей.