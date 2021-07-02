Финляндия выделит 150 млн евро на защиту прав женщин и равенства полов

Финляндия планирует выделить 150 млн евро на поддержку целей форума, которые включают защиту прав женщин и девушек, а также обеспечение равенства между мужчинами и женщинами. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая на форуме "Поколение равенства", который открылся в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Общий вклад Финляндии в выполнение целей "Поколения равенства" в развивающихся странах составит 150 млн евро", - рассказала она.

Глава правительства пояснила, что 80 млн евро пойдут на продвижение гендерного равенства в сфере технологий и инноваций, 20 млн евро - на защиту прав в сфере репродуктивного и сексуального здоровья. "Кроме того, Финляндия увеличит вклад в финансирование борьбы за сокращение разрыва между мужчинами и женщинами на 50 млн евро", - добавила она.

Марин отметила, что одним из ключевых вопросов для Финляндии остается обеспечение равного доступа к образованию. Также она заявила о приверженности продвижению прав женщин на международной арене, особенно в том, что касается повестки мира и безопасности.