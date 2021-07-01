Австрия может ужесточить правила приема беженцев

После резонансного убийства 13-летней жительницы Вены в Австрии активизировались споры об отношении к мигрантам. Полиция сообщила об аресте подозреваемых - ими оказались подростки из Афганистана, которые добиваются статуса беженцев. По данным следствия, вместе с убитой они были на вечеринке, где употребляли наркотики. Впоследствии тело девушки на улице обнаружили прохожие, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что пришёл в ярость, узнав о преступлении. Он назвал "ложной толерантностью" рассуждения о травмирующем опыте, который мог повлиять на предполагаемых убийц, и о том, что родители несут свою долю ответственность за смерть дочери. Курц заявил о необходимости ужесточить правила приёма беженцев:

"Нельзя допускать, чтобы люди приходили к нам, заявляли, что им нужна защита, а затем совершали в Австрии жестокие, варварские преступления... Нам нужна чёткая последовательная процедура в отношении преступников, людей, которые совершают преступления с применением насилия в нашей стране, особенно когда жертвами становятся женщины или дети".

Социал-демократическая партия требует депортировать одного из подозреваемых, которому уже исполнилось 18 лет. По официальным данным, он был лишён госзащиты ещё три года назад, но апелляцию рассматривают до сих пор. Что касается второго задержанного, то он также подал запрос на предоставление статуса беженца. МВД обещает, что подростка депортируют, если подтвердится его причастность к преступлению.