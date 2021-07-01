https://news.day.az/world/1357638.html В Израиле выявлено почти 300 зараженных коронавирусом за сутки
В Израиле выявлено почти 300 зараженных коронавирусом за сутки
Утром в четверг, 1 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 841899 зараженных (+289 за сутки).
При этом в настоящий момент заражены 1990 (+230) человек.
6429 (0) заболевших COVID-19 умерли.
833480 (+59) человек выздоровели.
За последние сутки проведены 59113 тестов. В 0,6% случаев выявлялся коронавирус.
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