В России зафиксировали суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом

В России зафиксировали суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусной инфекцией - 672 летальных исхода. Это максимальное число летальных исходов с начала пандемии. Соответствующие данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предыдущий рекорд 30 июня составил 669 человек. Общее число смертей от коронавируса - 135 214. Всего в России за сутки выявлено 23 543 случаев заболевания COVID-19, а 16 928 пациентов вылечились.