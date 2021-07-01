В России из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги

В Якутии в среду из-за разгоревшегося в придорожном лесу пожара временно закрыли движение на 40-километровом участке федеральной автодороги "Колыма".

Как передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету, дорога связывает Якутск с Магаданом. Движение закрыто в Таттинском районе республики у села Уолба. По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Вилюй", это связано с задымлением и ограниченной видимостью на трассе. На месте дежурят представители дорожных служб и ГИБДД.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 314 природных пожаров. На тушение в течение суток привлекались более 2,2 тысячи человек и 150 единиц техники. Удалось ликвидировать 46 очагов, но возникло столько же новых, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.