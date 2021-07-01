В Москве началась ревакцинация от коронавируса

В столице России, Москве, началась ревакцинация от коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Сообщается, что согласно утвержденному протоколу, при напряженной эпидемиологической обстановке рекомендуется сделать повторную прививку через 6 месяцев.

"Пройти ревакцинацию можно любой вакциной, зарегистрированной в России. На данный момент в столице в наличии двухкомпонентный "Спутник V" и новый однокомпонентный "Спутник Лайт". Выбрать можно любую из этих вакцин, вне зависимости от того, каким препаратом была сделана прививка в первый раз", - отмечается на сайте мэра Москвы.