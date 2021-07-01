https://news.day.az/world/1357673.html В Москве началась ревакцинация от коронавируса
В Москве началась ревакцинация от коронавируса
В столице России, Москве, началась ревакцинация от коронавирусной инфекции (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Сообщается, что согласно утвержденному протоколу, при напряженной эпидемиологической обстановке рекомендуется сделать повторную прививку через 6 месяцев.
"Пройти ревакцинацию можно любой вакциной, зарегистрированной в России. На данный момент в столице в наличии двухкомпонентный "Спутник V" и новый однокомпонентный "Спутник Лайт". Выбрать можно любую из этих вакцин, вне зависимости от того, каким препаратом была сделана прививка в первый раз", - отмечается на сайте мэра Москвы.
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