https://news.day.az/world/1357687.html В Петербурге мужчина спас собаку, пожертвовав собой - ВИДЕО
В Петербурге мужчина спас собаку, пожертвовав собой - ВИДЕО
В России хозяин закрыл собой собачку, чтобы спасти от нападения бойцовских псов. Ранения получили и хозяин, и питомец.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео, снятое очевидцем в Санкт-Петербурге, попало в интернет и распространилось по сети. На ролике видно, как хозяин лежит на земле, закрывая телом своего питомца. В этот момент другой мужчина оттаскивает от пострадавшего двух стаффов.
Автор видео рассказал, что эти собаки уже несколько лет нападают на людей и других псов. Несколько раз на владельца уже поступали жалобы в полицию, однако животные до сих пор продолжают гулять без поводков и намордников.
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