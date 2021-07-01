Итальянский фрегат вошел в Черное море

Фрегат ВМС Италии вошел в акваторию Черного моря, за ним наблюдают российские корабли, сообщает Министерство обороны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями военного фрегата "Вирджинио Фазан", зашедшего 1 июля 2021 года в акваторию Черного моря, - говорится в сообщении.

В Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США и других членов НАТО. Задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.