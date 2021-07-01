В Москве подожгли Porsche

На юге Москвы подожгли элитный Porsche. Это попало на камеры видеонаблюдения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Неизвестный подошел к автомобилю, и через минуту машина вспыхнула как факел. Хозяйка Porsche узнала о произошедшем от соседей и вызвала полицию. Сейчас поджигателя ищут.