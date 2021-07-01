https://news.day.az/world/1357788.html В Москве подожгли Porsche - ВИДЕО
В Москве подожгли Porsche - ВИДЕО
На юге Москвы подожгли элитный Porsche. Это попало на камеры видеонаблюдения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Неизвестный подошел к автомобилю, и через минуту машина вспыхнула как факел. Хозяйка Porsche узнала о произошедшем от соседей и вызвала полицию. Сейчас поджигателя ищут.
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