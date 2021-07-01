Более половины американцев полностью вакцинировались от коронавируса

Уже 155,76 млн жителей США в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинировались от COVID-19, что составляет 54,9% населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг на своем сайте федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

"Как минимум одной дозой привились 181,12 млн человек из данной возрастной группы - 63,9%, - отметила пресс-служба ЦКПЗ. - В возрастной группе от 18 лет и старше хотя бы одну прививку сделали 172,29 млн человек (66,7%), полностью вакцинировались 149,11 млн (57,7%)".