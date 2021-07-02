https://news.day.az/world/1357900.html Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
В Турции за последние 24 часа 42 человека стали жертвами коронавируса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в первый день июля было зарегистрировано 462 новых случая заражения COVID-19.
За сутки 5 288 человек выздоровели от смертельного заболевания и вернулись к повседневной жизни.
Отмечается, что в настоящее время 706 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в больницах страны.
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