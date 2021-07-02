В Португалии в ряде районов вводится комендантский час

Власти Португалии в связи с ростом случаев COVID-19 вводят комендантский час в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, государственный министр Мариана Виейра да Силва по итогам заседания кабмина объявила, что правительство не может назвать ситуацию с COVID-19 контролируемой.

В этой связи, сказала она, в 45 городах и муниципалитетах с высоким и очень высоким риском распространения коронавирусной инфекции вводится комендантский час, который будет действовать с 23.00 до 05.00. В список подверженных риску попали районы, в которых было выявлено не менее 240 инфицированных на 100 тысяч населения. Помимо комендантского часа в пострадавших районов ограничиваются часы работы кафе, ресторанов и магазинов, в том числе продовольственных.

Да Силва отметила значительно более низкое количество случаев COVID-19 в группе уже вакцинированных граждан. "Это означает, что вакцины работают, и сейчас происходит гонка между ними и инфекцией", - сказала приводятся ее слова в сообщении.