В Каспийском море произошла массовая гибель рыбы

Работниками Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства в Дагестане (Россия) на побережье Каспийского моря обнаружено большое количество погибшей рыбы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На исследованном побережье обнаружено большое количество погибшей рыбы частиковых видов (сазан и карась). Точечный подсчет невозможен ввиду размера площади происшествия свыше 100 гектаров", - приводят в ЦУР информацию Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства.

Отмечается, что техногенных факторов гибели рыбы не зафиксировано. Она произошла в результате природного явления.

Предполагаемой причиной гибели рыбы является воздействие приливно-отливного течения в прибрежной части Каспийского моря, спровоцированного сильными ветрами, когда сначала вода вместе с рыбой заливает побережье, а потом резко отходит обратно, а рыба остается в быстро высыхающих углублениях.