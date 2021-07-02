Словения приняла председательство в ЕС

Словения принимает председательство в ЕС на фоне опасений некоторых стран-членов по поводу того, что Любляна становится все более авторитарной. Глава словенского правительства Янез Янша считается единомышленником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: обоих обвиняют в попытках ограничить свободу СМИ. Но словенский премьер отвергает эти утверждения, заявляя, что его страна остаётся верна демократическим принципам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Президент Словении Борут Пахор считает, что Брюссель применяет слишком жёсткую риторику:

"Я не разделяю этих очень резких оценок. Я говорил это много раз. Конечно, есть некоторые действия правительства, с которыми я не согласен. Но я не могу принять обвинения в свержении демократии. Хотя и признаю, что есть вещи, которых можно было бы избежать и сосредоточить внимание на более важных вопросах для Словении и Европы".

Янез Янша, премьер-министр Словении:

"Если вы считаете, что ЕС, который сейчас состоит из 27 стран, всего через пару лет или десятилетий превратиться в плавильный котёл, где все думают одинаково - то подумайте ещё раз; такой взгляд слишком идеалистичен. Если мы уверены, что европейские нормы нарушены, что государство приняло закон, противоречащий Лиссабонскому договору или формальным критериям, которым мы все должны следовать - на этот случай у нас есть общеевропейские организации".

Словения недавно отметила свое 30-летие, как независимое государство она существует после распада Югославии. В 2004 году в числе других стран социалистического лагеря Словения присоединилась к Евросоюзу.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Как и вы, Еврокомиссия полностью поддерживает европейский путь Западных Балкан. Мы также поддерживаем прогресс в процессе расширения ЕС, формально открыв переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Мы приветствуем саммит ЕС-Западные Балканы, который вы планируете провести в рамках своего председательства, и мы будем вместе тесно работать над этими вопросами".

Председательство в ЕС Любляна приняла от Лиссабона и останется на этом посту до 31 декабря 2021 года, затем по принципу ротации придёт черёд Парижа.