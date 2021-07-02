Гендиректор RYANAIR о едином сертификате вакцинации

Для облегчения путешествий по Евросоюзу его граждан, с 1 июля должен заработать единый сертификат об отсутствии у них коронавируса. Однако его не успела ввести Ирландия. Разочарование этим выразил в интервью корреспонденту Euronews в Брюсселе Шандору Жирошу генеральный директор авиакомпании Ryanair, ирландец Майкл О'Лири, передает Day.Az.

"Для того, чтобы вернуться в Ирландию, я должен получить отрицательный результат ПЦР-теста, хотя я вакцинирован. К сожалению, я живу в стране, которая сейчас является посмешищем Европы. Ирландия может провалить пост-ковидное восстановление."

Руководитель лоукостера Ryanair заинтересован в том, чтобы его пассажиры могли свободно летать из страны в страну без лишних формальностей на границе и задержек. Поэтому О'Лири не доволен тем, что Германия требует помещать на карантин прибыващих в неё британцев и португальцев.

"Мы должны остановить введение отдельными странами Европы глупых или неэффективных правил. Теперь у нас есть цифровой ковидный сертификат, который позволяет путешествовать всем, кто вакцинирован или имеет отрицательным результат ПЦР-теста. Это должно дать немцам необходимую им уверенность. Две недели назад канцлер Ангела Меркель потребовала, чтобы приезжающие в Германии из Великобритании туристы на две недели самоизолировались. Это не имеет смысла, потому что население Соединённого Королевства - самое вакцинированное в Европе ".

Европейский суд аудиторов подверг критике авиакомпании, которые не торопились вернуть пассажирам деньги за отменённые во время пандемии рейсы. Досталось и некоторым странам-членам, которые не настаивали на выплате компенсаций. Генеральный директор Ryanair отверг результат такой проверки:

"Наши представительства были закрыты на три месяца. Как же мы должны были оформлять возмещения? В офисы никого не пускали, отвечать на жалобы и требования было невозможно, а нас подвергли проверке. Доклад аудиторов, если говорить откровенно, - просто чушь".