Хулуси Акар о переговорах по кабульскому аэропорту

"Переговоры в связи с ролью Турции в обеспечении безопасности международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле будут продолжены".

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, после оценки президентом Турции результатов, которые будут достигнуты в ходе переговоров, будет принято соответствующее решение и предприняты шаги.