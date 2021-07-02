https://news.day.az/world/1357955.html Хулуси Акар о переговорах по кабульскому аэропорту
Хулуси Акар о переговорах по кабульскому аэропорту
"Переговоры в связи с ролью Турции в обеспечении безопасности международного аэропорта Хамида Карзая в Кабуле будут продолжены".
Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр Национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, после оценки президентом Турции результатов, которые будут достигнуты в ходе переговоров, будет принято соответствующее решение и предприняты шаги.
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