Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России

Заслуженный журналист России Виталий Игнатенко назначен генеральным директором Общественного телевидения России.

Как сообщает Day.Az, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Отметим, Виталий Игнатенко был генеральным директором государственного информационного агентства ТАСС в 1991-2012 годах.