Первый день ковидного паспорта в ЕС

С 1 июля официально обрёл силу ковидный паспорт для передвижения по Евросоюзу. Он удостоверяет отсутствие у его обладателя коронавируса. По данным Еврокомиссии, уже выдано 200 млн таких цифровых сертификатов. К вечеру среды к системе их проверки были подключены 26 стран ЕС, кроме Ирландии. Для международного аэропорта бельгийской столицы четверг оказался самым напряжёнными днём с начала пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Пресс-секретарь компании "Брюссельские авиалинии" считает ковидный паспорт далёким от совершенства:

"Это долгожданное решение, но, к сожалению, оно не доработано, и мы не можем использовать сертификат в полной мере, - сказал Мааике Андрис. - Мы пытались сегодня считывать QR-код, который помещён на сертификате, но было трудно определить его действительность. В Европе каждая страна по-прежнему использует свои собственные ограничения, Это означает, что даже полностью вакцинированные пассажиры из некоторых стран по-прежнему должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. И если мы не уверены в действительности QR-кода, то у нас недостаточно данных для принятия такого пассажира ".

Почти 20 тыс человек приехали в аэропорт Брюсселя. Большинство из них выглядели взволнованными перспективой снова отправиться в путешествие. Эврин собирается навестить своих родственников, но её сертификат не доказывает, что она свободна от инфекции:

"Я получила только первый укол, поэтому мне это не помогает. Я считают, что самое главное - это ПЦР тест, потому что я не полностью вакцинирована".

Глен собирается на отдых в Грецию после полутора лет, проведённых дома. Он приехал задолго до регистрации, но из-за длинной очереди при проверке документов рейс был задержан.

"Процесс очень медленный. Мы здесь уже четыре часа, но теперь отдыхаем. Есть время попить пива".

Одной из основных проблем остается то, что у каждой страна своя туристическая политика. Еврокомиссар по вопросам юстиции надеется, что ковидный паспорт поможет её решить - если не будет нашествия новых штаммов:

"В нормальной обстановке, если следовать правилам, сертификата достаточно, кроме как в случае некоторых негативных изменения, - сказал Дидье Рейндерс. - Мы с тревогой наблюдаем за новыми вариантами, такими, как Дельта+. Он имеется в данный момент в некоторых местах".

Предполагалось что сертификат о Covid-19 избавит пассажира от дополнительного тестирования или карантина по прибытии в другую страну. Однако страны-члены оставляют за собой право вводить новые ограничения, если санитарно-эпидемиологическая ситуация в месте, из которого прибыл путешественник, ухудшается.