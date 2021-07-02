https://news.day.az/world/1358010.html Взрыв в центре Москвы - ВИДЕО
Взрыв в центре Москвы - ВИДЕО
Появилось видео изнутри квартиры на Качалинской улице в Москве, где произошел взрыв трех газовых баллончиков, предназначенного для заправки зажигалок.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, произошло возгорание на площади один квадратный метр. В результате инцидента никто не пострадал.
Из здания были эвакуированы жильцы, в настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы.
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