В России за последние сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 23 218 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 561 360.

За последние сутки от коронавируса умерли 629 человека, число умерших от коронавируса в стране достигло 136 565.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.