https://news.day.az/world/1358013.html В России за последние сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса
В России за последние сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса
В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 23 218 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 5 561 360.
За последние сутки от коронавируса умерли 629 человека, число умерших от коронавируса в стране достигло 136 565.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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