https://news.day.az/world/1358050.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 127 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 127 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерли 127 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 84 516.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 13 836 человек, общее число инфицированных достигло 3 232 696.
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