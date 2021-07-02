В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 127 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерли 127 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 84 516.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 13 836 человек, общее число инфицированных достигло 3 232 696.