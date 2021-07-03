В США объявили мораторий на смертную казнь

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в заявлении говорится, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.

"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - заявил генпрокурор.