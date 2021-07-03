https://news.day.az/world/1358053.html В США объявили мораторий на смертную казнь
В США объявили мораторий на смертную казнь
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в заявлении говорится, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста.
"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права согласно конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", - заявил генпрокурор.
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