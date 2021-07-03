Легендарный американский миллиардер предсказал новую пандемию

"Оракул из Омахи", инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поделился прогнозом об экономике и пандемии. Он назвал главную черту последней - непредсказуемость - которая сильнее сказалась на малом бизнесе. Об этом миллиардер рассказал на телеканале CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это еще не конец. Я имею в виду, с точки зрения непредсказуемости. Это все было очень непредсказуемо, но для большинства людей и компаний получилось лучше, чем они ожидали", - сказал Баффет. В качестве примера он привел сферу продаж автомобилей.

Самым большим уроком, извлеченным из пандемии, миллиардер назвал осознание, насколько плохо мир может быть подготовлен к чрезвычайным ситуациям, которые неизбежно произойдут. "Я понял, что люди знают не так много, как думают. Но самое главное, что вы узнаете, - это то, что пандемия должна была произойти, и это вовсе не самое худшее, что можно представить", - считает инвестор. Он подчеркнул, что обществу приходится слишком долго готовиться к вещам, которых пока нет, но они рано или поздно случатся. Например, он уверен, что будет еще одна пандемия. "Мы знаем, что существует ядерная, химическая, биологическая, а теперь и киберугроза. У каждой есть ужасные возможности", - сказал он, отметив, что не очень верит в способность общества полностью справиться с вызовами будущего.

В мае Уоррен Баффет выбрал своего преемника на посту главы компании Berkshire Hathaway. По словам 90-летнего Баффета, члены совета директоров пришли к соглашению, что если с миллиардером что-то случится, то его место займет вице-президент компании Грег Абель.