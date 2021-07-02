В России машина рухнула в большую воронку

Сильные осадки стали причиной ЧП на дороге в Уфе. Как передает Day.Az со ссылкой на ГТРК "Башкортостан", автомобиль "Рено Логан" рухнул в огромную воронку.

Ночью в городе прошли сильные осадки. Ливневую канализацию прорвало. После размытия грунта на участке улицы Цюрупы между Коммунистической и Октябрьской революции прямо на проезжей части образовалась большая яма. В нее-то примерно в три часа ночи и провалилась легковушка.

Водитель такси, находящийся за рулем, был без пассажиров. По словам Павла Дёмина, он не мог понять, что случилось. Машина, съехав на дно воронки, повисла на электропроводе. Выбраться из автомобиля мужчине не позволили потоки воды. На помощь оперативно пришли сотрудники ГИБДД. Пришлось вытаскивать водителя через заднюю дверь.

Таксисту повезло, обошлось без травм. Для того, чтобы вытащить машину из ямы, была вызвана дополнительная техника. Движение на Цюрупы пока частично ограничено. Провалившийся участок дороги будут восстанавливать.