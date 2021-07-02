На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе

К Международной космической станции (МКС) пристыковался грузовой корабль "Прогресс МС-17", который доставил оборудование для съемки фильма "Вызов". Художественная картина станет первой, снятой в космосе, сообщили в Роскосмосе, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Прогресс МС-17" с грузом массой 13,75 килограмма был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 30 июня. В ведомстве не уточняют, какое именно съемочное оборудование было доставлено.

В октябре на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом художественного фильма под рабочим названием "Вызов".

Съемочная бригада вернется на Землю 17 октября на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.