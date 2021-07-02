В Москве ковидом переболели 10 процентов жителей

Коронавирусом в Москве переболели более 10 процентов жителей. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социальной политики Анастасия Ракова на пленарной сессии в рамках Московского урбанистического форума, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом, по ее словам, с учетом переболевших ковидом бессимптомно и тех, кто не обращался к врачу, эту цифру стоит "смело умножить на три-четыре". Москвичи составляют примерно 25 процентов от общего числа переболевших по всей стране.

Ракова сообщила, что основной причиной резкой вспышки в Москве является распространение нового индийского штамма.

Однако в целом, по мнению Раковой, столица справляется с пандемией, несмотря на всю сложность ситуации, и продолжает жить "практически полноценной жизнью, с минимальными ограничениями".