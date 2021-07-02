«Дельта»-штамм коронавируса обнаружен в 96 странах

Штамм коронавируса "Дельта" присутствует в настоящее время по меньшей мере в 96 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку.

Об этом заявил в Женеве на брифинге для стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дельта" является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", - сказал глава ВОЗ.

Гендиректор обратил внимание на тот факт, что в некоторых странах осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией.

По словам Гебрейесуса, "чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения", что повышает риск летальных исходов.

Глава ВОЗ подчеркнул, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как "вирусы эволюционируют".