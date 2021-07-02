Войска НАТО ушли с афганской базы Баграм

Военные НАТО в четверг покинули афганскую базу Баграм. Аэродром к северу от Кабула считался основным местом дислокации американских сил на протяжении двадцати лет - с начала операции США в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

О её завершении Вашингтон заявил ещё в апреле.

Вывод иностранного контингента из страны у многих местных жителей вызывает тревогу. Ведь его присутствие было сдерживающим фактором для экстремистских группировок.

"Ситуация в Афганистане не очень спокойная, американцы уезжают, и мы не знаем, что нас ждёт в будущем", - сетует этот мужчина.

"Это хорошо, что они уезжают из страны. Но плохо то, что дела в Афганистане все хуже. Когда они были здесь, многие имели работу, а теперь её нет", - говорит ещё один местный житель.

Афганистан уже покинули военнослужащие Италии и Германии. Пентагон подтвердил, что обстановка в стране не отразится на планах по выводу американских войск до 11 сентября.

На этом фоне "Талибан" начал наступление, в ряде провинций идут бои с афганскими правительственными силами.

В то же время, в Дохе возобновились мирные переговоры между представителями властей и радикального движения. Как заявил официальный Кабул, они идут "очень низкими темпами", и не приносят существенных результатов.