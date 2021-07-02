В Индонезии началась вакцинация против коронавируса детей от 12 лет

Вакцинация детей от 12 лет стартовала в Индонезии на фоне новой вспышки коронавируса и всплеска числа инфицированных среди несовершеннолетних. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первыми прививки производства китайской компании Sinovac получат юные жители столицы. Как заявил губернатор Джакарты Аниес Басведан, к этой программе планируется привлечь примерно 1,3 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Всего же в стране, по данным Минздрава, вакцину должны получить от 24 млн до 27 млн несовершеннолетних.

По данным Индонезийского педиатрического общества, за последний месяц число инфицированных детей выросло в три раза. Если в мае в неделю в среднем фиксировалось около 2 тыс. заболевших, то к концу июня уже 6 тыс. На данный момент примерно 15% от общего числа зараженных коронавирусом - несовершеннолетние. Кроме того, почти в два раза выросла детская смертность от осложнений, вызванных COVID-19, при этом большинство - дети не старше 5 лет.

Президент Индонезии Джоко Видодо на фоне ухудшения эпидемической ситуации в четверг объявил об ужесточении с 3 июля социальных ограничений, особенно на острове Ява, где расположена столица, и в провинции Бали. Минздрав в четверг сообщил об очередном антирекорде по числу новых случаев - более 24,8 тыс. Всего с момента пандемии в стране было выявлено более 2,2 млн заболевших, из которых 58,9 тыс. умерли. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и летальных исходов.