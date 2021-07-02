Эрдоган назвал Турцию одной из лидеров в борьбе с пандемией

Турция является одной из немногих стран, сумевших предпринять эффективные меры для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

"Турция вошла в число стран, которые наиболее успешно справились с пандемией, ставшей крупнейшим кризисом в сфере здравоохранения за последний век", - сказал турецкий лидер, выступая на собрании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Сакарья.

Глава государства коснулся также экономических успехов страны. По его словам, Турция достигла самых высоких показателей экспорта в истории республики в ежемесячном, квартальном и полугодовом исчислении.

Он отметил, что обнародованные сегодня статистические данные по экспорту за июнь еще раз продемонстрировали производственные мощности Турции и динамизм частного сектора страны.