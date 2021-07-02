В США новая Tesla Model S Plaid «самопроизвольно загорелась с водителем внутри»

Новая Tesla Model S Plaid загорелась в Пенсильвании. На некоторе время водитель оказался заперт внутри горевшего автомобиля, сообщает The Verge со ссылкой на местное пожарное управление. Водитель не пострадал.

Илон Маск представил "самый быстрый" автомобиль от Tesla в июне 2021 года, поставки Model S Plaid начались в этом же месяце по цене от $130 тысяч.

Адвокат владельца машины утверждает, что это была одна из первых 250 моделей, отправленных клиентам. По его словам, автомобиль загорелся сам.

"Предварительное расследование продолжается, мы призываем Tesla отозвать автомобили, пока не будет закончено полное расследование", - сообщил другой адвокат владельца Марк Герагос.

В 2019 году Илон Маск комментировал в Twitter случаи самовозгорания электромобилей.

Tesla ежегодно публикует статистику возгораний и утверждает, что ее электромобили - самые безопасные в мире.

Компания несколько раз модернизировала Model S, чтобы снизить риск возгорания. В 2013 году после расследования нескольких пожаров Tesla выпустила обновление ПО и добавила дополнительную защиту батарей.

В 2016 году компания выпустила обновление ПО для "дополнительной безопасности во время зарядки" после того, как Model S загорелась в Норвегии.

Представители Tesla не стали комментировать инцидент. Компания распустила отдел по связям с общественностью и не ответила ни на один запрос в течение последних двух лет, сообщает The Verge.