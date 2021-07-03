https://news.day.az/world/1358235.html В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,3 млн человек
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,3 млн человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 829.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 435 831, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 4 891 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 352 человек, общее число выздоровевших достигло 5 305 856.
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