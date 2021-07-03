У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, землетрясение произошло в 22:46 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался у берегов района Датча турецкой провинции Мугла. Очаг находился на глубине 15 километров.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.