Восемь регионов Казахстана в «красной» зоне по коронавирусу

Восемь регионов Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 июля 2021 года, в "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Мангистауская области.

В "желтой" зоне: Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "зелёной" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская области и Северо-Казахстанская области.