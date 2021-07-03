Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, откуда поступает "огромное количество оружия". Об этом Day.Az передает со ссылкой на российские СМИ.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной ", - заявил он.