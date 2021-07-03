20 человек пропали без вести

Оползень сошел в субботу в городе Атами (префектура Сидзуока), около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

На место схода оползня отправлены спасатели. Местные власти также запросили помощь Сил самообороны.

В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за минувшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.