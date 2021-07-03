Дело о пропаганде наркотиков в роликах Юрия Дудя передано в суд

Дело о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя после доработки вновь поступило в суд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее в полицию поступили жалобы на нарушение закона в интервью Дудя с блогером Ивангаем. В частности, среди недовольных оказалась директор ассоциации "Лига безопасного интернета", дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина.

Помимо Юрия и его ютуб-канала "вДудь" девушку, по ее собственным словам, заинтересовало еще около 200 русскоязычных блогеров. Все они, по мнению политика, нарушают закон.