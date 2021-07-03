https://news.day.az/world/1358263.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 183 863 929 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 580 198 человек, в Индии - 30 502 362, в Бразилии - 18 687 469.
По данным сайта, от коронавируса скончались 3 980 248 человек, выздоровели - 168 290 875.
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