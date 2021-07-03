В Мексиканском заливе горит подводный нефтепровод

На подводном трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе произошел серьезный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Фонтанку, об этом сообщает 2 июля телеканал Televisa.

По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка из-за неисправности одного из клапанов на глубине 80 метров. Огонь тушат три вспомогательных судна. В интернете публикуют впечатляющие видео пожара на воде.

Сведений о пострадавших и погибших пока не поступало, в компании официально не комментировали происшествие.