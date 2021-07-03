https://news.day.az/world/1358283.html В Ливане впервые выявили заразившихся дельта-штаммом COVID-19
В Ливане впервые выявили заразившихся дельта-штаммом COVID-19
Три первых случая заражения высоко заразным штаммом нового коронавируса "дельта" выявлены в Ливане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу и. о. министра здравоохранения Хамад Хасан.
"Вакцинация - единственный способ защиты в дополнение к мерам предосторожности", - отметил он и рекомендовал всем гражданам и жителям страны старше 30 лет, кто воздержался от вакцинации препаратом AstraZeneca, привиться любым другим доступным препаратом.
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