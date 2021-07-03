В Ливане впервые выявили заразившихся дельта-штаммом COVID-19

Три первых случая заражения высоко заразным штаммом нового коронавируса "дельта" выявлены в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу и. о. министра здравоохранения Хамад Хасан.

"Вакцинация - единственный способ защиты в дополнение к мерам предосторожности", - отметил он и рекомендовал всем гражданам и жителям страны старше 30 лет, кто воздержался от вакцинации препаратом AstraZeneca, привиться любым другим доступным препаратом.