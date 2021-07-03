Нашествие саранчи в России

В Краснодарском крае - рекордное нашествие саранчи.

Как передает Day.Az, вредителем уже поражены около 7 тысяч гектаров земли, его распространению способствует аномальная жара. Урожаи местных огородников не спасли ни специальные укрытия, ни обработка растений.

Удалось ли отстоять посевы на полях, и как долго продлится атака насекомых - в репортаже "Вестей".