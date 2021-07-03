В России девочка упала с балкона, пытаясь удержать игрушку

В городе Котлас Архангельской области шестилетняя девочка упала с балкона. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГТРК "Поморье".

Инцидент произошел в общежитии. Мама ребенка вышла в магазин, а девочка осталась гулять с другими детьми. Балконы в доме общие. Поднимаясь с первого на второй этаж, малышка выронила игрушку и, пытаясь ее поймать, упала вниз.

Девочке повезло - она приземлилась на песок. По словам главного врача Котласской центральной городской больницы, ребенок сильно не пострадал, потому что упал на мягкое основание. Девочке оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.

"При этом мы уведомили правоохранительные органы, что такой случай имел место быть. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности", - подчеркнул медик.

В полиции призывают родителей быть очень внимательными и не оставлять своих детей без присмотра.