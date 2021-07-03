Драки из-за масок прививок и QR-кодов в России

Москвичи подрались в очереди за прививкой от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Москва 24.

В одном из торговых центров мужчина попытался пройти в процедурный кабинет без очереди, но дорогу ему преградили несколько женщин. Обстановка накалилась, после чего началась потасовка. Без травм не обошлось.

Причем такие случаи происходят все чаще. Некоторых выводит из себя даже простая просьба надеть маску.