В Японии обнаружили тела двух человек после схода оползня - ВИДЕО
В Японии полиция проверяет данные о том, что спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни в городе Атами после схода мощного оползня. Об этом сообщает агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Есть данные, что два человека находятся в состоянии остановки сердца и дыхания, информация проверяется", - сообщили в агентстве.
Отметим, что в Японии констатировать смерть имеет право только особый медицинский работник по установленной процедуре.
Напомним, оползень сошел в японском городе Атами (префектура Сидзуока). В результате происшествия пропали 20 человек.
На место схода оползня отправлены спасатели. Местные власти также запросили помощь Сил самообороны.
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