В Бразилии психологическое насилие над женщиной признали преступлением

Верхняя палата парламента Бразилии признала психологическое насилие над женщиной преступлением, единогласно приняв соответствующие поправки к УК. Документ теперь должен быть подписан президентом, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту законопроекта, данное преступление будет заключаться в "причинении женщине эмоционального ущерба, наносящего ей вред и мешающего ее полноценному развитию или преследующего цель ее принижения или установления контроля за ее действиями, поведением, верованиями и решениями, путем угроз, запугивания, унижения, манипуляции, изолирования, шантажа, высмеивания, ограничения свободы передвижения и других прав, который наносит вред ее психологическому здоровью и самоопределению". Признанным виновными в этом будет грозить тюремный срок от полугода до двух лет и штраф.

Одновременно с этим парламентарии увеличили до четырех лет максимальный срок заключения под стражей виновных в причинении женщинам телесных повреждений.