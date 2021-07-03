Кадры с места смертельного ДТП в России

МЧС опубликовало кадры с места огненного ДТП в Тамбовской области, где погиб ребенок и пострадали восемь человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на записи видны жуткие последствия аварии. В результате столкновения обе машины оказались сильно повреждены.

Авария произошла на федеральной трассе Р-22 "Каспий". Столкнулись автомобили Suzuki и Renault. От удара иномарки съехали в кювет. Одна из них загорелась.

В результате аварии девятилетняя девочка погибла, еще восемь человек пострадали. Их доставили в больницы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.